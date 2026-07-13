В Подмосковье увеличат бюджет на развитие социальной сферы

В Подмосковье в 2026 году увеличат бюджет на развитие социальной сферы, это предусмотрено в народной программе «Единой России» — расширение мер соцподдержки поддержала фракция партии в Мособлдуме. Об этом рассказал депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

Различными мерами соцподдержки в регионе пользуются более 30% жителей региона, самые многочисленные категории льготников – семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью. Подмосковье стабильно входит в топ-5 регионов по числу многодетных семей, общая численность населения превысила 9 млн человек. В этом году на поддержку семей с детьми в бюджете заложено свыше 52 млрд рублей, что почти на 3 млрд больше, чем в прошлом.

Более 6,57 млрд рублей из них направили на поддержку многодетных семей. В регионе насчитывается около 120 тыс. таких семей, в них воспитываются более 387 тыс. детей. Самыми востребованными мерами остаются компенсация ЖКУ (охватывает 93 тыс. семей), бесплатный проезд (90 тыс. родителей и 186 тыс. детей), обеспечение питанием беременных и детей до 3 лет (151 тыс. человек) и выплаты на школьную форму (25 тыс. семей).

Голубев добавил, что для пенсионеров и предпенсионеров в Подмосковье действуют 14 и 13 видов поддержки соответственно. В 2025 году на эти цели ушло около 38 млрд рублей. Мерами охвачено порядка 1,63 млн человек.

«Особое внимание — предпенсионерам: это женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, которые стали таковыми до 31 декабря 2025 года. За ними закреплены все меры поддержки до момента выхода на заслуженный отдых», - подчеркнул депутат.

На поддержку граждан с инвалидностью каждый год выделяется около 10 млрд рублей, с 2023 года работает комплексная услуга «Инвалидность». Она позволяет получить весь пакет помощи по одному заявлению. Среди наиболее популярных льгот — бесплатный проезд (330 тыс. человек) и компенсация ЖКУ (253 тыс.). Также действуют скидки на ОСАГО, освобождение от транспортного налога для I-II групп и льготы на нотариальные услуги. В вопросе трудоустройства людей с ограничениями по здоровью регион делает ставку на квотирование.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, в Московской области выполнена уже на 98%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.