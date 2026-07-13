Скидки до 15%: как девелоперы будут привлекать покупателей в 2027 году

В 2027 году наиболее выгодные условия покупки недвижимости будут доступны покупателям с «живыми» деньгами и тем, кто использует систему трейд-ин для улучшения жилищных условий. Исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова пояснила, что при полной оплате наличными и быстром заключении договора можно рассчитывать на скидку от 10% до 15% от стоимости квартиры. Об этом «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

Основные инструменты продаж в 2027 году девелоперы продолжат применять широкий арсенал маркетинговых инструментов для привлечения клиентов, так как конкуренция за покупателя остается высокой:

Различные виды рассрочек и траншевая ипотека.

Программы субсидирования ставок.

Специальные акции и программы трейд-ин (обмен старого жилья на новое).

Появление новых нестандартных способов стимуляции спроса.

Риски ожидания Эксперт предостерегает от тактики откладывания покупки в надежде на дальнейшее снижение цен. Многие застройщики уже начали сокращать количество новых проектов, что в среднесрочной перспективе может привести к двум результатам: возникновению дефицита ликвидных квартир и последующему росту цен на остатки предложения.

При этом Бочарникова призывает трезво оценивать рынок: иногда анонсируемые скидки являются лишь рекламным инструментом, поэтому важно сопоставлять их с реальной прайсовой стоимостью объекта.