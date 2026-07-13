Жители Подмосковья смогут принять участие в новом проекте «Нейроигры» от платформы «Россия – страна возможностей»

Жители Подмосковья смогут принять участие в новом проекте «Нейроигры» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который направлен на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Участники смогут получить практический опыт разработки игровых продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, создать собственные игровые прототипы и предложить решения на актуальные для страны темы. Зарегистрироваться на командные соревнования для молодых разработчиков, дизайнеров, специалистов в возрасте от 14 до 45 лет можно до 17 августа по ссылке. Им предстоит всего за один день разработать рабочий прототип игры с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Участники пройдут полный цикл разработки игрового продукта, освоят современные инструменты искусственного интеллекта и попробуют себя в одной из самых динамичных сфер креативной экономики. Уверен, проект поможет открыть новые имена и станет стартовой площадкой для будущих лидеров российской игровой индустрии», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Очное соревнование состоится 27 августа в кластере видеоигр Сколково, команды получат кейсовое задание, содержание которого станет известно непосредственно перед началом работы. Работа над проектом будет организована в несколько последовательных этапов. Следующий этап будет посвящен промпт-инжинирингу и созданию первых игровых ассетов. Заключительные четыре часа команды посвятят сборке базового игрового прототипа, в финале состоится презентация игровых решений перед членами жюри.

Победителей конкурса получат денежные призы, а также полезные подарки от проекта. Спецпроект является частью проекта «Цифровой Прорыв» и реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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