Смертельная маскировка: как сахар и вкус скрывают реальную дозу алкоголя
Нарколог Рудковский: сладкие коктейли и энергетики с алкоголем страшнее водки
Психиатр-нарколог Антон Рудковский утверждает, что с точки зрения токсикологии главным повреждающим фактором любого алкогольного напитка является этанол, поэтому безопасного спиртного не существует. Разница заключается лишь в концентрации, скорости употребления и сценариях, в которых употребляется алкоголь, пишет Газета.ру.
Почему сладкие коктейли и энергетики наиболее опасны
Наибольшую угрозу представляют слабоалкогольные сладкие напитки и готовые коктейли. Приятный вкус маскирует присутствие спирта, из-за чего организм позднее подает сигналы насыщения. Это приводит к тому, что человек незаметно для себя выпивает значительные дозы этанола.
Особую опасность представляет комбинация алкоголя с энергетиками:
- Алкоголь выступает как депрессант, подавляющий нервную систему.
- Кофеин из энергетиков маскирует это воздействие, создавая ложное ощущение бодрости и контроля.
- В результате человек переоценивает свои силы, не чувствует степени опьянения и продолжает употреблять алкоголь, что значительно повышает риск тяжелого отравления и рискованного поведения.
Проблема крепкого алкоголя
Опасность крепких напитков, таких как водка, виски или коньяк, заключается в высокой скорости интоксикации. Организм не успевает адаптироваться к быстрому росту концентрации спирта в крови, особенно если употребление происходит на голодный желудок, что резко повышает риск отравления.
Миф о пользе вина
Врач подчеркивает опасность убеждения в том, что вино обладает целебными свойствами. Иллюзия «полезности» приводит к тому, что люди начинают употреблять его регулярно. Это способствует формированию привычки и незаметному переходу к алкогольной зависимости, так как человек перестает воспринимать вино как фактор риска.