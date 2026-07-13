Врач объяснила, почему светлые глаза сильнее подвержены риску катаракты
Врач Казанцева: солнце повреждает белки хрусталика и грозит потерей зрения
Офтальмолог Ангелика Казанцева предупреждает, что длительное воздействие ультрафиолета является ключевым фактором развития катаракты. Ультрафиолетовые лучи запускают процесс образования свободных радикалов, которые повреждают белки хрусталика, что со временем ведет к его помутнению. Об этом пишет Газета.ру.
Особому риску подвержены люди со светлым цветом глаз, так как в их радужке меньше пигмента, защищающего ткани от излучения. В группу риска также входят дети, чей хрусталик более прозрачен и пропускает больше лучей, а также пациенты после операций на глазах и те, кто проводит много времени на открытом солнце.
Врач отмечает опасность UVB-излучения, которое вызывает фотокератит — своего рода «солнечный ожог» глаза, проявляющийся резью и ощущением «песка». Более глубокое повреждение хрусталика провоцируют UVA-лучи.
Для защиты зрения офтальмолог рекомендует обязательно носить солнцезащитные очки с маркировкой UV400, блокирующие до 100% опасного излучения. Важно избегать очков с просто затемненными стеклами без фильтров: из-за них зрачок расширяется, и в глаз проникает еще больше вредного ультрафиолета. При выборе аксессуара также стоит отдавать предпочтение оправам с боковой защитой.