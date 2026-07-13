Комментатор Шнякин объяснил молчание «Спартака» на трансферном рынке

«Мне кое-кто из руководителей говорил, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться с людьми. «Спартак» сейчас работает в этом направлении и хочет выстроить команду. Без лишних резких шагов. Красно-белые хотят бороться за трофей, а не за внимание в медиа», — сказал Шнякин.