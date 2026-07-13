Комментатор Шнякин объяснил молчание «Спартака» на трансферном рынке
Комментатор Шнякин о «Спартаке»: «Пытаются оградить себя от лишнего хейта»
Фото: [ФК «Спартак»]
Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре со «СЭ» поделился мнением о работе «Спартака» на трансферном рынке в нынешнее межсезонье.
К настоящему моменту «Спартак» не купил новых игроков, зато расстался с Тео Бонгондой, Олегом Рябчуком и Антоном Заболотным.
По словам комментатора, «Спартак» решил работать точечно и аккуратно, соблюдая тишину в СМИ.
«Мне кое-кто из руководителей говорил, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться с людьми. «Спартак» сейчас работает в этом направлении и хочет выстроить команду. Без лишних резких шагов. Красно-белые хотят бороться за трофей, а не за внимание в медиа», — сказал Шнякин.
«Спартак» не сумел добиться побед в двух контрольных матчах — 0:0 с «Рубином» и 0:2 с «Локомотивом». Красно-белые начнут сезон 18 июля матчем с «Зенитом» за Суперкубок России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к покупке левого защитника испанского «Алавеса» Виктора Парады.