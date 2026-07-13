«Меня довели»: как оправдание агрессии мешает решать проблемы

Психиатр-нарколог Мария Касперович объяснила, почему объектом эмоциональных срывов чаще всего становятся близкие люди, а не коллеги или незнакомцы. По словам специалиста, основной причиной является ощущение безопасности: человек подсознательно знает, что семья не уволит его и не разорвет отношения после вспышки гнева, поэтому выплескивает накопленное напряжение именно дома. Об этом пишет Газета.ру.

Почему это становится привычкой

Срывы редко происходят на пустом месте — чаще всего они являются следствием хронического стресса, тревоги или выгорания. Однако ключевая проблема заключается в том, что агрессор перестает осознавать свою ответственность.

Удобная позиция: Фраза «меня довели» помогает избежать чувства вины и необходимости анализировать собственные реакции, перекладывая всю вину на окружающих.

Автоматизация реакций: Если агрессия становится единственным способом выражения раздражения, обиды или бессилия, мозг запоминает этот сценарий. Со временем реакция превращается в автоматическую, и человек начинает действовать по привычке.

Как понять, что ситуация выходит из-под контроля

Врач предлагает обратить внимание на поведение после конфликта:

Признание ответственности. Если человек извиняется, осознает свою роль в конфликте и делает выводы — это показатель того, что контроль над эмоциями еще есть.

Отсутствие раскаяния. Если единственным аргументом остается «меня довели», вероятность повторения срывов значительно возрастает.

Мария Касперович подчеркивает: если обычные бытовые ситуации вызывают бурные вспышки гнева, стоит обратить внимание на свое психологическое состояние. Постоянная раздражительность может быть симптомом тревожных расстройств или депрессии, требующих профессиональной помощи.