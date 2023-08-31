Почти 30 тысяч тонн кисломолочной продукции экспортировало Подмосковье за семь месяцев этого года

За семь месяцев текущего года Московская область заняла первое место в России по объемам экспорта кисломолочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«За это время регион экспортировал почти 28 тысяч тонн продукции на общую сумму 37 млн долларов США», — рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Так, на 67% увеличились поставки подмосковной кисломолочной продукции в Израиль. На 38% выросли поставки в Туркмению и на 31% — в Грузию. Наибольший объем поставок ведется в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Напоминаем, что в прошлом году в Подмосковье было произведено почти триста восемьдесят тысяч тонн кисломолочной продукции. Доля региона в общероссийском объеме составила почти 15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.