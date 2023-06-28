Почти двадцать рабочих мест создала компания «Пластика Окон» в Подмосковье

Министерство жилполитики Подмосковья выдало застройщику ООО «Пластика Окон» разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного здания № 5 во Фрязино.

Отмечается, что инвестиции в реализацию данного проекта составили тридцать два миллиона рублей. В одноэтажном здании площадью почти полторы тысячи квадратных метров планируют разместить несколько производственных линий для оконных и дверных конструкций.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности поддержки уникальных импортозамещающих производств.