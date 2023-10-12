Поддержку предпринимательской деятельности на отдаленных территориях обсудили на форуме в Шатуре

Представители областного Министерства инвестиций, промышленности и науки, деловых объединений региона и более 150 предпринимателей Шатуры приняли участие в форуме, который состоялся по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

Отмечается, что в ходе Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией Шатуры, областным центром медиации и общественной приемной бизнес-омбудсмена. Медиация призвана в досудебном порядке урегулировать споры, что существенно сэкономит предпринимателям время и финансы.

Присутствующим также рассказали о новых стратегиях привлечения кадров на предприятия, кейсах о подготовке кадров промышленным предприятиям, инструментах поддержки и развития туристической отрасли, особенностях организации промышленного туризма и отдельно о модном направлении – глэмпинге.