Подмосковье лидирует по числу участников фестиваля «Вкусы России»
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Подмосковье является лидером среди регионов по числу участников гастрономического фестиваля «Вкусы России», сообщили в Минсельхозпроде региона. Так, на мероприятии область представляют более двадцати производителей.
«Это широкий ассортимент молочной и мясной продукции, меда, рыбы, кондитерских изделий», - рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Так, в числе участников – «Акваферма Астапово» из Луховиц, которая производит клария. Также на фестивале представлены медовая коврижка из Зарайска, топленый творог из Можайска, пастила из Коломны.
Фестиваль проводится в столице до конца этой недели.