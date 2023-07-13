Подмосковье лидирует по числу участников фестиваля «Вкусы России»

Подмосковье является лидером среди регионов по числу участников гастрономического фестиваля «Вкусы России», сообщили в Минсельхозпроде региона. Так, на мероприятии область представляют более двадцати производителей.

«Это широкий ассортимент молочной и мясной продукции, меда, рыбы, кондитерских изделий», - рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Так, в числе участников – «Акваферма Астапово» из Луховиц, которая производит клария. Также на фестивале представлены медовая коврижка из Зарайска, топленый творог из Можайска, пастила из Коломны.

Фестиваль проводится в столице до конца этой недели.