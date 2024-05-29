Подмосковье стало одним из лидеров рэнкинга по производству игр и игрушек в России

Подмосковье стало одним из лидеров рэнкинга по производству игрушек и игр в стране. Его подготовил Центр мониторинга, исследований и экспертизы АИДТ, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мониторинг провели среди трех сотен компаний, включив в рейтинг предприятия, чья выручка превышает полмиллиарда рублей. Подмосковные компании вошли в Топ-10.

Лидером рэнкинга стала компания «Мир хобби», на втором месте — «Десятое королевство». Замыкает тройку лидеров «Астком» (ТМ «Волшебный мир»).

Из пятнадцати компаний пять предприятий выпускают настольные игры, три — пластиковые игрушки, две — товары для творчества.

Больше всего в списке компаний из столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Эти производители заняли три первых места.