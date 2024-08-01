Подмосковная агрофирма планирует стать племенным репродуктором по разведению скота голштинской породы

Агрофирма «Елгозинское», расположенная в подмосковном Клину, планирует впервые стать племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что с целью подготовки заключения о соответствии деятельности предприятия требованиям, предъявляемым к организации по племенному животноводству, сотрудники ведомства посетили ООО «АФ „Елгозинское“.

В настоящее время в хозяйстве содержатся чуть менее пятисот коров со средней продуктивностью более 9,7 тысяч кг молока, по итогу прошлого года на 100 коров выход составил 93 теленка. Предприятие использует автоматизированные технологии. Также для повышения эффективности производства используется программа управления стадом Del Prо, которая позволяет автоматизировать процессы кормления и доения.

В ведомстве отмечают, что, в результате проведенной экспертизы представленных документов, обследования поголовья животных и состояния животноводческих помещений, анализа зоотехнического и племенного учета, будут подготовлены соответствующие заключения для предоставления документов в Минсельхоз России с целью получения государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.