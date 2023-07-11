Подмосковная компания планирует поставлять детские игровые площадки в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Компания «Лебер», занимающаяся производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, при содействии Корпорации развития Московской области расширит производство в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном Минивесте.

Отмечается, что объем инвестиций в реализацию проекта по расширению производства компании «Лебер» оценивается более чем в пятьсот миллионов рублей.

«Мы стараемся делать наши площадки максимально познавательными и интерактивными. Поскольку детская площадка должна давать возможность ребенку не только развиваться физически, но и учиться, мы решили создать научные детские площадки. Аналогов таким площадкам в России нет», — прокомментировал председатель совета директоров «Лебер» Артем Сорокин.

Гендиректор КРМО Владимир Слипенькин рассказал, что после расширения производственных площадей объем выпускаемой продукции увеличится в четыре раза.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов в работе с бизнесом приводит к росту экономических показателей в Подмосковье.