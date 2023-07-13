Производитель косметики из Подмосковья подписал экспортный контракт с организацией из Вьетнама

Компания «ТВИНС Тэк» из Ленинского округа, которая производит косметическую продукцию, подписала экспортный контракт почти на пятьдесят три с половиной тысячи долларов с организацией из Вьетнама.

Как сообщили в Мининвесте региона, подмосковный производитель познакомился с будущим партнером в ходе выставки BEAUTYISTANBUL в Турции. Поучаствовать в мероприятии компания смогла при содействии Фонда поддержки ВЭД Подмосковья.

Компании уже свыше двадцати лет. Она производит около ста двадцати миллионов единиц продукции ежегодно. Это аптечная косметика, средства для ухода, дезинфицирующие средства – всего полтысячи наименований продукции.

С начала года при содействии Фонда поддержки ВЭД Подмосковья в международных выставках приняли участие восемьдесят компаний из области.