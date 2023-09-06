Подмосковное предприятие готово производить двести тонн лазаньи в месяц

Подмосковное предприятие может производить двести тонн лазаньи в месяц, сообщили в Минсельхозпроде региона. Мощность соответствующей линии увеличил агрохолдинг «Мираторг».

Линия полностью автоматизирована. Автоматически засыпаются необходимые ингредиенты, замешивается и раскатывается тесто, варятся соусы, собирается и упаковывается готовое блюдо. На выходе сотрудники получают готовые запечатанные коробки по двенадцать порций каждая.

«За час автоматизированная линия производит до пяти тысяч порций лазаньи», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

По его словам, на предприятии обновили классический рецепт, а при приготовлении используется охлажденное мясо собственного производства.