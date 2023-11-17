Подмосковное стекольное предприятие увеличило выработку полых стеклянных изделий вдвое

ПК «Эльгласс» из подмосковной Электростали подвели промежуточные итоги реализации активной стадии программы повышения производительности труда. Так, удалось увеличить выработку в потоке производства полых стеклянных изделий на 50 процентов. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что в национальный проект «Производительность труда» компания вступила в рамках совершенствования и развития производственных процессов в июле этого года. В качестве пилотного проекта был выбран поток производства полых стеклянных изделий. Подобный выбор был обусловлен, тем, что данная продукция составляет 100% выручки предприятия.

Сотрудники компании изучили основные инструменты бережливого производства и внедрили их на практике, что привело к следующим результатам: время протекания процесса сократилось на 24%, запасы в процессе производства сократились на 34%, а выработка в потоке увеличилась на 50%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе в настоящий момент наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.