Подмосковные фермеры смогут поставлять свою продукцию в магазины сети «Магнит»

Торговая сеть «Магнит» готова принимать продукцию фермеров Подмосковья для реализации. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе .

Для реализации предпочтительнее замороженная продукция, молочная продукция (за исключением молока и кефира), мясная гастрономия, птица, мясо, яйцо.

Отмечается, что сотрудничество с торговой сетью дает ряд преимуществ, такие как: централизованные закупки и поставки фермерской продукции, а также предоставление услуг хранения/переработки/мойки и фасовки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют расширить возможности для экспортеров. Также ранее стало известно, что регион занимает первое место в стране по производству сыров.