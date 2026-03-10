Подмосковные НКО предупредили о переходе на электронные формы отчетности

Российские некоммерческие организации, в том числе подмосковные, с 2026 года переходят на электронные формы отчетности, что повысит открытость их работы, упростит взаимодействие с органами государственной власти и снизит административную нагрузку на организации. Об этом сообщили в Минюсте РФ.

В ведомстве подчеркнули, что формы отчетности, которые действовали до 1 января 2026 года, утратили свою силу. НКО, не предоставившие отчетность до этого срока, должны будут сделать это по новой форме в личном кабинете организации. Срок предоставления – ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. Доступ к личному кабинету возможен через сайт Минюста после прохождения авторизации.

