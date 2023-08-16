Подмосковные предприятия ОПК набирают сотрудников

Подмосковные предприятия оборонно-промышленного комплекса набирают сотрудников, рассказали в Минсоцразвития региона. О возможностях трудоустройства сообщили сразу несколько предприятий.

В числе этих объектов – АО военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» в Королеве, ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне, АО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации» и АО «Серпуховский завод «Металлист».

АО военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» в Королеве нуждается в термисте, мастере, токаре, инженер-технологе, фрезеровщике, слесаре-инструментальщике, инженере-программисте.

В ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» не хватает наладчика станков и манипуляторов с программным управлением, фрезеровщика, машиниста компрессорных установок.

АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне ищет фрезеровщика, щлифовщика, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, штамповщика, токаря-расточника.

АО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации» нуждается в инженере-технологе, сборщике специзделий, прессовщике специзделий, системном инженере-программисте.

АО «Серпуховский завод «Металлист» приглашает к себе фрезеровщика, сборщика электрических машин и аппаратов, оптик элементов квантовых приборов, слесарь механосборочных работ, инженер-конструктор.

Зарплаты начинаются от 45 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.