Подмосковные предприниматели получили почти 240 объектов в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль»

С момента запуска подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль» региональным представителям малого и среднего бизнеса передано уже порядка двести сорока объектов. Об этом заявили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что программа «Недвижимость за 1 рубль» работает в Подмосковье с 1 июня 2023 года. Она направлена на предоставление субъектам МСП объектов недвижимости для ведения предпринимательской деятельности. Получателями объектов стал 161 предприниматель — то, что некоторые бизнесмены берут в аренду ни один объект, свидетельствует об эффективности программы.

В соответствии с условиями программы, бизнесу предлагаются в льготную аренду объекты недвижимости — здания и помещения, находящиеся в муниципальной собственности и требующие проведения ремонтных работ. Арендовать без торгов помещение предприниматели могут на 10 лет, а здание — на 15 лет.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова заявила, что за год с лишним объекты недвижимости предоставлены предпринимателям на территории 37 городских округов. При этом выкуп объекта можно произвести после проведения ремонтных работ через 1,5 года или работ по восстановлению (реконструкции) в срок, не превышающий 3 года с даты заключения договора аренды.