Подмосковные предприниматели получили субсидии на семь миллионов рублей при выходе на маркетплейсы

Предприниматели в регионе получили субсидии в размере свыше семи миллионов рублей, чтобы компенсировать затраты при выходе на маркетплейсы. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Меру поддержки получили двадцать девять представителей бизнес-сообщества региона. Двое из них работают как самозанятые.

Подать заявку на получение субсидии можно в течение года. Средства можно направить на оплату комиссии, доставку или продвижение продукции. В программе участвуют тринадцать торговых онлайн-площадок.

Прием заявок ведется на инвестпортале Подмосковья.