Подмосковные предприниматели получили субсидии на семь миллионов рублей при выходе на маркетплейсы
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Предприниматели в регионе получили субсидии в размере свыше семи миллионов рублей, чтобы компенсировать затраты при выходе на маркетплейсы. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Меру поддержки получили двадцать девять представителей бизнес-сообщества региона. Двое из них работают как самозанятые.
Подать заявку на получение субсидии можно в течение года. Средства можно направить на оплату комиссии, доставку или продвижение продукции. В программе участвуют тринадцать торговых онлайн-площадок.
Прием заявок ведется на инвестпортале Подмосковья.