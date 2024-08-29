Подмосковных мам научат вести бизнес: Программа «Мама-предприниматель» пройдет в середине сентября

Программу «Мама-предприниматель» проведет в середине сентября центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц», — отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В рамках программы женщины смогут найти и развить идею для запуска бизнеса или масштабировать уже существующий проект, научатся тестировать идеи бизнеса на выбранной целевой аудитории, узнают о наиболее подходящих проектах и формах регистрации бизнеса, научатся работать с маркетингом и узнают, как эффективно презентовать проект.

«Программа «Мама-предприниматель» проводится в Московской области третий год и, уверены, что в этом году она вновь станет отличным стартом для новых проектов в регионе», —отметила зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Обучение пройдет оффлайн — в формате тренинга-интенсива. Заключительным этапом программы станет конкурс бизнес-проектов, в результате которого жюри выберет победительницу. Девушка, чей проект будет признан лучшим, получит грант на развитие бизнеса размером сто тысяч рублей и возможность принять участие в федеральном этапе программы.

Примечательно, что участие бесплатное, при этом количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно на сайте до 9 сентября.