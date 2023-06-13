Подмосковный бизнес-омбудсмен Головнев рассказал, как работает Центр помощи предпринимателям

Контакт-центр по оказанию бесплатной юридической помощи предпринимателям работает в Подмосковье с января 2023 года. Этот проект по достоинству оценили представители делового сообщества — количество обращений возрастает с каждым месяцем.

Как отметил инициатор создания центра, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, чаще всего за поддержкой на горячую линию обращались коммерсанты из Орехово-Зуева, Подольска и Коломны.

«Наша поддержка носит системный характер, рассматривается широкий спектр тем. Людей интересует, как оформить статус самозанятого и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В центре внимания вопросы налогообложения, кадастровой стоимости земельных участков, получения субсидий на расширение производства», — отметил бизнес-омбудсмен.

Нередко предприниматели хотят также лучше узнать, как заключить социальный контракт, перенести производство в Подмосковье из другого региона.

«В отдельных случаях при необходимости наши юристы предлагают сделать письменный запрос. В любом случае, подчеркну, ни одно обращение не остается без внимания», — добавил Владимир Головнев.

Телефон горячей линии: 8 (800) 550-63-53. Адрес электронной почты: uzpp@mosreg.ru.