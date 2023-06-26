Подмосковный бизнес сможет получить гранты размером до пятисот тысяч рублей

Социальные и молодые предприниматели смогут принять участие в конкурсе на получение грантов, который стартует в регионе уже 1 августа. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Отмечается, что данная поддержка будет предоставляться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». При этом одним из условий получения гранта является софинансирование со стороны заявителя не менее двадцатипяти процентов от стоимости проекта. Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией можно ознакомиться на данном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.