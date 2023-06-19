Подмосковный Чехов успешно решает вопросы экономического развития

Экономика городского округа Чехов эффективно развивается. Несмотря на спад в некоторых отраслях в начале 2022 года, в дальнейшем ситуацию удалось выровнять и даже превзойти некоторые показатели.

Власти округа при поддержке губернатора и правительства области постоянно анализировали процессы, вовремя принимали меры, искали пути выхода. Удалось избежать разрушения производственных и логистических цепочек. Постепенно увеличивалась отгрузка товаров, рос товарооборот и средняя зарплата. Как результат, к концу 2022 года была достигнута позитивная динамика. В процентном выражении к предыдущему периоду рост составил 113, 7 процента.

Казна Чехова исправно пополнялась. По исполнению бюджета показатели также превзошли 2021 год. Региональные меры поддержки от импортозамещения до продовольственной безопасности позволили увеличить инвестиций. Представители бизнес-сообщества, которые зашли в округ с проектами, уже признали его привлекательность. Не случайно сумма инвестиций в 2022 году почти в два раза превысила цифру прошлого периода. В Чехове по праву гордятся тем, что осуществлено уже почти 20 перспективных масштабных проектов и трудоустроено почти две тысячи человек. Это направление будет активно развиваться и в 2023 году. Предполагается, что объем инвестиций выйдет на уровень 5,5 млрд. рублей. Соответственно, ожидается и прирост новых рабочих мест.

Поддержка малого и среднего бизнеса позволила предпринимателям сыграть заметную роль в секторе экономики. Доля налоговых отчислений в бюджет составляет более 30 процентов.