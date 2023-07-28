Подмосковный производитель поставит в Азербайджан рыбную продукцию на 200 тысяч долларов

Производитель рыбных продуктов и полуфабрикатов, работающий на территории Дмитровского округа, заключил экспортный контракт на двести тысяч долларов с партнерами из Азербайджана.

Подписать контракт на поставку рыбной продукции и икры масаго компании удалось благодаря участию в международной выставке UzFood в столице Узбекистана и поддержке региона, подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Она добавила, что на выставке в Ташкенте производитель представил свою продукцию в рамках коллективного стенда, который организовал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

Зиновьева напомнила, что Фонд поддержки ВЭД Московской области не только оказывает содействие в участии подмосковных производителей во всероссийских и международных выставках, но и предоставляет ряд других услуг, в том числе по проверке правоспособности иностранного контрагента и подготовке документов.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подписало соглашение с белорусской компанией о создании в Мытищах оптово-распределительного центра. Как подчеркивал губернатор Андрей Воробьев, Московская область ценит дружбу с иностранными коллегами.