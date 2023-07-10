Андрей Воробьев: Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами

Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами, написал в своих соцсетях глава региона Андрей Воробьев. Он сообщил, что сегодня на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге было подписано соглашение с белорусской компанией о создании в Мытищах оптово-распределительного сервисного центра.

Глава Московской области подчеркнул, что регион третий год подряд стабильно поднимается на одну ступень выше в рейтинге эффективность реализации промышленной политики. Он поблагодарил Минпромторг РФ и главу этого ведомства Дениса Мантурова за диалог и поддержку Подмосковья на всех уровнях.

В настоящее время на сопровождении Московской области находится 151 проект импортозамещения на 136 миллиардов рублей, уточнил губернатор. Более двадцати из них запустили в прошлом году, в этом планируется запустить еще полсотни проектов.

«У нас есть большой федеральный проект по производству дизель-генераторов для ЖД и судостроения в Коломне. Для него мы уже получили финансирование от фонда развития промышленности», — указал Воробьев.

Регион ускоряет все процессы для бизнеса, подчеркнул губернатор. Так, создавать образовательно-производственные кластеры и готовить специалистов позволяет федеральная программа «Профессионалитет». С колледжами региона уже заключено 99 соглашений.

Кроме того, в Московской области действует ряд программ для предпринимателей, в том числе «Промышленная ипотека», которую поддержал президент России Владимир Путин. Этой льготой воспользовались уже восемь компаний. Также в регионе есть 67 индустриальных парков, где в промипотеку можно купить готовые боксы «Подмосковье индастриал». Помимо этого, недавно была запущена еще одна мера поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о программе «Недвижимость за 1 рубль».