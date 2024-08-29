Подмосковный центр селекции стал единственным в России центром, аккредитованным по SNP-генотипированию

Центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика», расположенный на территории Подмосковья, стал первой и на данный момент единственной в нашей стране лабораторией, получившей аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Глава ведомства Сергей Двойных подчеркнул, что Подмосковье активно развивается по линии науки, в том числе в сфере генетики и селекции. У региона большой потенциал и уже видно достижения.

Данный метод, позволяет изучить генетический код сельскохозяйственных животных и их особенности, а затем отобрать животных по нескольким признакам: здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы, потребительское качество продукции. Эти факторы важны для эффективного развития отечественного животноводства и повышения его конкурентоспособности, а также позволят увеличить продуктивность отрасли.

В ведомстве рассказали, что центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» проводит порядка четырехсот тысяч исследований ДНК в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности. В первую очередь, заказчиками выступают отечественные сельхозтоваропроизводители, также компания сотрудничает с представителями Республики Беларусь и Казахстана.