Подмосковный ЦУР «Бизнес» помог решить пять тысяч вопросов от предпринимателей

ЦУР «Бизнес» Подмосковья помог решить пять тысяч вопросов от представителей предпринимательского сообщества области, сообщили в Мининвесте региона. С начала этого года система начала работать во всех муниципалитетах области.

«За это время в ЦУР «Бизнес» поступило 5176 обращений, отработано из которых уже 4986», - рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, с оставшимися обращениями работают профильные ведомства и Штаб по защите бизнеса.

В большинстве случаев обращения отрабатываются в онлайн-формате в течение пары рабочих дней. Если необходимо подключить профильного специалиста или не одно, а несколько ведомств, то обращение передают в Штаб по защите бизнеса.

Чаще всего предпринимателей интересуют доступные меры поддержки, вопросы открытия дела и тема земли и недвижимости.