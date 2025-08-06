Погрузка на ж/д в Рязанской области с начала года составила свыше 4 млн тонн

За первые семь месяцев 2025 года грузооборот на железной дороге в Рязанской области сжался почти на треть — до 4,3 млн тонн. Столь резкое падение (–31,8% к 2024 году) обусловлено кризисом в ключевых отраслях: перевозки нефти и нефтепродуктов сократились на 30,3% (до 3,8 млн тонн), металлолома — на 29,7%, химикатов — на 15%. Об этом сообщает издание 7info.

На фоне общего спада строительная индустрия показала взрывную динамику: объем перевезенных стройматериалов вырос в 1,9 раза (31,7 тыс. тонн), а грузы промышленного сырья и формовочных материалов — в семь раз (28,6 тыс. тонн). Это свидетельствует о масштабных инфраструктурных проектах в регионе.

Последствия такой перестройки грузопотока уже заметны. Снижение зависимости от нефтяного сектора, ранее доминировавшего в структуре перевозок (88% от общего объема в 2024 году), меняет логистическую карту. Железная дорога вынуждена оперативно перераспределять ресурсы между «угасающими» и перспективными направлениями.

Таким образом, экономика области демонстрирует гибкость. Строительный сектор становится новым драйвером грузоперевозок, частично нивелируя убытки от кризиса в ТЭК. Однако для стабилизации объемам РЖД потребуется либо восстановление нефтяных поставок, либо дальнейшее наращивание индустриальных проектов.

Ранее сообщалось, что более чем вдвое выросла погрузка стройгрузов в Рязанской области с начала года.