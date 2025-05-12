По словам политолога Анны Богачевой, заявление о вероятных санкциях против взорванного отечественного газопровода «Северный поток — 2» являются яркой иллюстрацией дипломатической дезориентации, охватившей европейские институты на фоне потери контроля над украинским кризисом. Об этом сообщает "Общественное телевидение России».

Она добавила, что подобные угрозы нелогичны, более того, указанное поведение демонстрирует типичный случай бюрократической инерции, когда устаревшие механизмы давления применяются безотносительно изменившейся реальности.

По мнению эксперта, в данном случае, вероятнее всего, речь идет о санкциях в отношении компаний-операторов проекта или потенциальных работ по восстановлению газопровода. Однако и в таком случае эффективность подобных мер сомнительна, поскольку все ключевые так называемые санкционные рубежи в отношении отечественной энергетики уже пройдены, а европейский рынок голубого топлива претерпел существенную трансформацию.

Она подчеркнула, что, таким образом, это заявление нужно рассматривать как элемент информационного фона, который призван создать иллюзию активного участия Брюсселя в урегулировании, тем не менее не имеющий значительного влияния на позиции основных сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем блокировку «Северного потока».