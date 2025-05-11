Фон дер Ляйен обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем блокировку «Северного потока»

Данное решение станет ответной мерой против России в случае ее отказа от предложенного западными странами 30-дневного перемирия, сообщает издание Wall Street Journal.

Введение санкций в отношении «Северного потока-2», отмечает издание, станет дополнительным ограничением к уже имеющемуся пакету санкций ЕС в отношении России.

Данная мера потребует поддержки всех государств-членов ЕС, отмечает издание.

Ранее сообщалось о том, что суд рассмотрит иск о наличии у фон дер Ляйен иммунитета против обвинений в коррупции.