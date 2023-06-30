Политолог Марков назвал преимущества ухода зарубежных компаний из России

По словам политолога Сергея Маркова, уход с российского рынка большинства западных компаний создает очень хорошие возможности для отечественных брендов. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что сегодня следует оказывать помощь нашим брендам в занимании какой-либо ниши.

По мнению эксперта, сейчас они заполняются по большей части китайскими брендами, поэтому отечественным компаниям следует работать активнее.