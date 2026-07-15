Мадьяр предрек смерть партии Орбана: венгерская политика рушится на глазах

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал убийственный прогноз для партии своего предшественника Виктора Орбана: «Фидес» и ее парламентская фракция полностью распадутся, и этот процесс уже идет с пугающей скоростью. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мадьяр напомнил, что бывший министр иностранных дел Петер Сийярто уже сложил депутатский мандат и уходит на высокий пост в китайскую автомобильную компанию BYD. А экс-комиссар МИД по космосу Оршоя Ференц призвала создать новое правое движение вместо «Фидес». Эти события, по мнению венгерского лидера, — лишь верхушка айсберга.

В понедельник парламент Венгрии одобрил 17-ю поправку к конституции, которая ограничивает пребывание депутатов в парламенте 12 годами. Глава фракции «Фидес» Гергей Гуйяш тут же подал в отставку в знак протеста. Мадьяр заявил, что это только начало, и в ближайшее время парламентская фракция «Фидес» прекратит существование — как и сама партия, которая правила Венгрией 16 лет.

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