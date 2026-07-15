«Брошенная кость» для звезды. Певица Маша Распутина отказалась от своей пенсии

«Я 37 лет на эстраде. Я отказалась. Все! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!», — заявила она.