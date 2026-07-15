«Брошенная кость» для звезды. Певица Маша Распутина отказалась от своей пенсии
Певица Распутина: моя пенсия — позорная брошенная кость
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]
На 15-й церемонии вручения премии Fashion Summer Awards певица Маша Распутина в беседе с журналистами News.ru заявила об отказе от государственной пенсии. Артистка, чья карьера на эстраде длится 37 лет, назвала предложенные выплаты позорными и сравнила их с «брошенной костью».
«Я 37 лет на эстраде. Я отказалась. Все! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!», — заявила она.
Певица подчеркнула, что продолжает активную концертную деятельность и предпочитает самостоятельно обеспечивать свой доход, не полагаясь на государственные выплаты.
Ранее сообщалось о том, что юрист дал совет Распутиной о том, как сохранить дом за 500 млн рублей.