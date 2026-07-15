Шведские власти приняли решение о включении ежа в национальную Красную книгу. Причиной послужило сокращение популяции этих животных, уточняется на сайте канцелярии правительства страны.

Кабинет министров пересмотрел действующий перечень видов, нуждающихся в государственной охране. Обновленный список насчитывает более 230 позиций, тогда как в прежней редакции документа их насчитывалось около 300. В новую версию вошло большее число насекомых, лишайников и грибов, однако количество охраняемых растений было уменьшено.

Отмечается, что численность ежей, которые прежде никогда не включались в данный перечень, за последние 15 лет уменьшилась в Швеции почти вдвое. В качестве основной причины специалисты называют ухудшение условий обитания этих животных.

Ранее сообщалось о том, что травматолог Абакаров предупредил об опасности игр с приходящими белками.