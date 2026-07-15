Британские метеорологи объявили об исчезновении климата XX века

Специалисты Метеорологического управления Великобритании (Met Office) пришли к выводу, что климатические изменения достигли точки невозврата: погодные условия, характерные для начала прошлого столетия, больше не воспроизводятся. Соответствующие данные содержатся в ежегодном докладе State of the UK Climate, на который в своей публикации сослалось издание The Guardian.

Наиболее ощутимые перемены зафиксированы на юго-востоке Англии. По сравнению с первыми десятилетиями XX века, пиковая температура самого жаркого дня в году здесь повысилась в среднем на 4,5 °C . Кроме того, существенно увеличилось число дней с экстремально высокой температурой, а также теплых ночей.

Так, в Лондоне за последние десять лет частота дней, когда температура превышает 30°C, и ночей с температурой выше 18°C, выросла более чем в четыре раза по сравнению с периодом 1961-1990 годов . Авторы доклада отмечают, что климатическая трансформация прослеживается на всех временных отрезках — от среднегодовых показателей до данных за отдельные месяцы и сутки. Они констатируют, что нынешние погодные условия уже нельзя считать частью того климатического режима, который наблюдался в Соединенном Королевстве в XX столетии.

«Данные показывают, что климат 1900 года уже исчез», — говорится в документе.

Глава Королевского метеорологического общества Лиз Бентли отметила, что последствия изменения климата становятся все более осязаемыми для жителей страны. По ее словам, сегодня речь идет не о гипотетических прогнозах, а о реальных сдвигах, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Она подчеркнула, что постоянное сжигание ископаемого топлива ускоряет рост температур и провоцирует учащение экстремальных погодных явлений.

В последние месяцы Великобритания, как и многие другие европейские государства, пережила продолжительные периоды аномальной жары. В мае и июне в ряде районов были зафиксированы рекордные для этих месяцев температурные показатели . Подобная необратимость погодных изменений, по-видимому, отражает глобальную тенденцию. Во многих странах научное сообщество уже говорит не просто о потеплении, а о том, что климатические стандарты XX века утратили свою актуальность.

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