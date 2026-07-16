«Генетический паспорт долгожителя». В России запустят масштабные исследования здоровья нации

В России планируется запуск масштабных популяционных исследований, направленных на всестороннюю оценку здоровья граждан. Особое внимание в ходе этих мероприятий будет уделено долгожителям.

Данная инициатива реализовываться в рамках стратегии, призванной обеспечить здоровое старение и активное долголетие для будущих поколений. Соответствующий план действий содержится в документе, разработанном российским правительством.

Программа является частью «Стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года». Ее главная задача — сохранение и укрепление общественного здоровья через внедрение профилактических подходов и технологий здоровьесбережения на популяционном уровне, что включает в том числе повышение качества жизни людей старшего возраста.

Согласно плану, исследования с применением современных генетических технологий должны стартовать в 2027 году. Ответственность за их организацию и проведение возложена на Министерство науки и высшего образования, Министерство здравоохранения и Федеральное медико-биологическое агентство.

Ранее сообщалось о том, что психологи обнаружили связь между любознательностью и долголетием.