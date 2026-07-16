«Мы не роботы». Банкиры попросили Минцифры и ЦБ разрешить оспаривать блокировки в банкоматах

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры, Минфин и Банк России свои замечания к третьему пакету правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». Письмо поступило в ведомства в начале недели, сообщает «Коммерсантъ» .

Банкиры выступили с инициативой дополнить законопроект положениями, которые смягчают действующий режим блокировок. В частности, предлагается дать гражданам возможность подтверждать законность своих действий при снятии наличных в банкомате, даже если операция была помечена системами как подозрительная.

В Минцифры подтвердили факт получения документа и пообещали рассмотреть его в установленном порядке. При этом в министерстве указали, что бóльшая часть высказанных предложений выходит за пределы их компетенции и будет направлена на рассмотрение профильным ведомствам.

Ранее сообщалось о том, что при покупке новостройки за наличные будет положена скидка 10%.