«Мы не роботы». Банкиры попросили Минцифры и ЦБ разрешить оспаривать блокировки в банкоматах
НСФР предложил смягчить блокировки в законе «Антифрод 3.0»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры, Минфин и Банк России свои замечания к третьему пакету правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». Письмо поступило в ведомства в начале недели, сообщает «Коммерсантъ».
Банкиры выступили с инициативой дополнить законопроект положениями, которые смягчают действующий режим блокировок. В частности, предлагается дать гражданам возможность подтверждать законность своих действий при снятии наличных в банкомате, даже если операция была помечена системами как подозрительная.
В Минцифры подтвердили факт получения документа и пообещали рассмотреть его в установленном порядке. При этом в министерстве указали, что бóльшая часть высказанных предложений выходит за пределы их компетенции и будет направлена на рассмотрение профильным ведомствам.
Ранее сообщалось о том, что при покупке новостройки за наличные будет положена скидка 10%.