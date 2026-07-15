«Коварная красотка». Вредитель маскируется под полезного жука: как отличить и спасти урожай?
Энтомолог Куренщиков назвал 28-точечную божью коровку главным врагом картофеля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Для российских огородников колорадский жук традиционно считается основным врагом картофеля, но, как выясняется, не менее серьезный ущерб способна нанести 28-точечная божья коровка. Об этом в беседе с aif.ru сообщил энтомолог Дмитрий Куренщиков.
«Большинство дачников либо вообще ее не замечает, либо по привычке принимает за полезного хищника, пожирающего тлю», — пояснил специалист.
Кроме того, эксперт обратил внимание на еще одного вредителя — проволочника. Личинка жука-щелкуна обитает в почве, повреждает клубни и корнеплоды, прогрызая их. Огородник обнаруживает последствия такой деятельности только на этапе сбора урожая, когда повлиять на ситуацию уже невозможно.
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