«Небо в огне». За 13 часов ПВО сбила 155 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны за 13 часов поразили в воздушном пространстве над российскими территориями и акваторией Азовского моря 155 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

С 08.00 и до 21.00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Цели поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря, говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за вечер 13 июля сбили 11 БПЛА на подлете к Москве.