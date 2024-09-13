Политолог Оленченко считает, что МВФ признал невозможность изоляции экономики России

Вчера, 12 сентября, в МВФ заявили, что решение о возвращении к переговорам с Москвой было принято на фоне стабилизации экономической ситуации в стране. Онлайн-консультации начнутся с 16 сентября. По словам политолога Владимира Оленченко, восстановление МВФ консультаций с Россией означает понимание организацией несостоятельности попыток изолировать одну из крупнейших экономик мира. Об этом сообщили «Известия».

Он уточнил, что это, по сути, признание необдуманности решения о режиме изоляции России и практической несостоятельности данных мер. Попытки исключить большой фрагмент международной экономики из глобальной экономики заведомо бесполезны.

По мнению политолога, в глобальном плане влияние Вильнюса, заявившего о том, что решение о переговорах является экономической помощью России, на экономику незначительно.

Он отметил, что данная ситуация вызывает раздражение в Вашингтоне, на фоне чего будут предприняты попытки надавить на фонд. При этом для Москвы возобновление консультаций важно по ряду причин: любой обмен информацией и оценками будет полезным, в данной ситуации Москва может высказывать и свои пожелания.

Ранее сообщалось, что впервые за два года МВФ может разработать отчет по экономической ситуации в России.