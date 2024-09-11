Впервые за два года МВФ может разработать отчет по экономической ситуации в России

Международный валютный фонд (МВФ) может впервые с начала военных действий на Украине провести годовой анализ российской экономики. Об этом сообщил Bloomberg.

Представитель МВФ разъяснила агентству, что ежегодный экономический обзор является «обоюдной обязанностью» фонда и его участников.

Последний подобный отчет по российской экономике был опубликован МВФ в начале 2021 года.

В фонде уточнили, что из-за «чрезвычайной нестабильности» экономической ситуации в регионе, вызванной военными действиями на Украине, проведение анализа было затруднено, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

В этом месяце МВФ объявил, что его сотрудники начнут переговоры с российскими властями 16 сентября, после чего планируется личный визит для дальнейших обсуждений. Этот шаг совпал с новостью о том, что бывший первый зампред Центробанка Ксения Юдаева назначена исполнительным директором от России в МВФ.

В июле фонд понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,3 процентных пункта, до уровня 1,5%.

Ранее сообщалось, что эксперт Спинка считает возможным повышение ключевой ставки Банка России в сентябре.