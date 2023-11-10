Количество долларовых миллиардеров в Незалежной снизилось за год с девяти до двух. Политолог Дмитрий Перлин оценил ситуацию с украинскими олигархами, которые оказывают влияние на власть. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, эта ситуация является прямым свидетельством того, что Вашингтон абсолютно не терпим к самостоятельным игрокам в поддерживаемых американской властью странам.

Эксперт пояснил, что украинские миллиардеры думали, что им повезет сохранить капитал и власть бесконечно.

По его мнению, Вашингтон безжалостен и принимает решения исключительно в собственных интересах, в связи с чем и ведет системное разорение.

Политолог подчеркнул, что в итоге получилась картина, что украинские олигархи, помогая воплощению интересов США в Незалежной, сами себе копали яму, тем самым уничтожая национальную экономику и производство.