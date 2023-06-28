Политолог Верхотуров объяснил принцип «жестокого самоубийства» Европы

Глава венгерского дипломатического ведомства Петер Сийярто подверг критике подход Евросоюза к «снижению рисков» в отношении Пекина и предупредил, что разрыв связей со второй по величине мировой экономикой станет «жестоким самоубийством» для Европы. По словам политолога Дмитрия Верхотурова, европейские государства сегодня действуют вопреки здравому смыслу во всех сферах. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он пояснил, что разрыв экономических отношений с КНР опасен для Европы тем, что первый является главным источником сбыта европейского рынка машиностроения. И при разрушении связей машиностроительная отрасль будет подвергнута разорению, после чего это покатится по всей европейской экономике.

Эксперт отметил, что в таком случае торговля у Китая из всех западных государств останется только с США, которые готовы к экономическим отношениям с Поднебесной даже в обход санкций.