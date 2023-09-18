Польша не пустит Украину в Евросоюз без решения зернового вопроса
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Польша не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.
«Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины», – сказал Телус.
Польша, Венгрия и Словакия в индивидуальном порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.
Замминистра экономики Украины Тарас Качка, заявил, что Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против этих трех стран.