Польские фермеры высыпали украинское зерно из вагона на рельсы

Сегодня польские фермеры начали полностью перекрывать границу с Украиной. Они блокируют не только погранпереходы, но и узлы связи, и подъездные пути к перевалочным ж/д станциям и морским портам.

«Я не поддерживаю украинцев. Это Польша, а не Брюссель», — заявил участник акции.

Протесты польских аграриев начались 9 февраля. Они требуют полностью запретить ввоз в страну дешевой украинской сельхозпродукции. Протест поддерживает Министерство сельского хозяйства Польши. В частности, за жесткие ограничения на ввоз украинского продовольствия высказался замминистра Михал Колодзейчак, заявивший о необходимости сделать границу с Украиной как можно более плотной.