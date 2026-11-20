Люди более поздних поколений вступают в пожилой возраст с лучшей памятью, которая к тому же ухудшается медленнее, чем у их предшественников. К такому выводу пришли норвежские ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Nature Medicine, сообщает Medical Insider .

Специалисты под руководством профессора Университета Осло Андерса Фьелля изучили около 783 тыс. тестов памяти, выполненных 219 тыс. жителей Европы и США. Исследователи объединили данные пяти крупных научных проектов, участники которых проходили повторные обследования на протяжении периода до 30 лет.

Такой подход позволил установить не только различия между возрастными группами, но и скорость изменения памяти у представителей разных поколений. Выяснилось, что более поздние поколения получают двойное преимущество: начинают стареть с более высокими показателями памяти и дольше сохраняют их стабильными.

Особенно заметными улучшения оказались среди людей, у которых возрастное снижение памяти обычно происходит быстрее. У представителей более поздних поколений также медленнее уменьшался гиппокамп — область мозга, играющая важную роль в запоминании информации. Кроме того, у них реже выявлялись клинически заметные когнитивные нарушения.

По расчетам исследователей, обнаруженные изменения могут объяснять снижение заболеваемости деменцией в западных странах примерно на 13% за десятилетие. Однако работа не доказывает, что улучшение памяти непосредственно вызвано каким-либо одним фактором.

Профессор Фьелль предполагает, что положительную роль сыграли изменения условий жизни в XX веке. Среди возможных причин он назвал более продолжительное образование, улучшение питания, развитие медицины, лечение сердечно-сосудистых заболеваний и снижение загрязнения воздуха.

Ученые считают, что уровень памяти в пожилом возрасте частично формируется еще в детстве и юности. При этом скорость ее дальнейшего ухудшения может зависеть от состояния здоровья во взрослой жизни, особенно работы сердца, сосудов и обмена веществ.

Авторы подчеркнули, что результаты относятся прежде всего к населению Европы и США и не позволяют прогнозировать состояние памяти конкретного человека. Кроме того, положительная тенденция не гарантирована будущим поколениям: недостаточная физическая активность и распространение избыточного веса среди молодежи могут повлиять на дальнейшую динамику.