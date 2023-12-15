Польские сельскохозяйственные производители потребовали ввести запрет на ввоз украинского сахара

На территории Евросоюза действует временная мера по отмене таможенных пошлин для украинских товаров, поэтому производители сахара в Польше встали на грань разорения.

Национальный союз производителей сахарной свеклы обратился к недавно принявшему свою должность министру сельского хозяйства Чеславу Секерскому. В нем он упомянул, что за последнее время поставки сахара с Украины в Польшу выросли в несколько раз.

«В Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины», - указали его представители, чьи слова привела радиостанция RMF24.

Выросшие поставки украинского сахара привели к резкому снижению цен на него в Польше. Из-за этого местные производители стали испытывать убытки, причем не только у себя в стране, но и вообще на европейском рынке.